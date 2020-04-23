...HEAVY RAINFALL AND FLOODING POSSIBLE ACROSS NORTHEAST OKLAHOMA
TODAY...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF NORTHEAST OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...CRAIG...CREEK...MAYES...NOWATA...OSAGE...PAWNEE...
ROGERS...TULSA...WAGONER AND WASHINGTON OK.
* UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING
* ONE-HALF TO ONE AND A HALF INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN
ACROSS THE WATCH AREA THROUGH EARLY THIS AFTERNOON. ANOTHER ONE
-HALF TO ONE INCH RAIN POSSIBLE THROUGH THIS EVENING. THIS COULD
LEAD TO LOCALIZED FLOODING OF LOW LYING AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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