...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR NORTHWESTERN MCINTOSH...
SOUTHWESTERN WAGONER...NORTHWESTERN MUSKOGEE...OKMULGEE...
SOUTHEASTERN TULSA AND OKFUSKEE COUNTIES UNTIL 315 PM CDT...
AT 240 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 3 MILES NORTHEAST OF HASKELL TO SCHULTER TO 2 MILES
SOUTHWEST OF BEARDEN. MOVEMENT WAS SOUTH AT 20 MPH.
WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
LOCATIONS IN OR NEAR THE PATH INCLUDE...
BROKEN ARROW... MUSKOGEE...
OKMULGEE... OKEMAH...
OKFUSKEE... COWETA...
HENRYETTA... HASKELL...
MORRIS... BOLEY...
WELEETKA... DEWAR...
PORTER... SCHULTER...
TAFT... BOYNTON...
GRAYSON... COUNCIL HILL...
BEARDEN... HOFFMAN...
THIS INCLUDES INTERSTATE 40 IN OKLAHOMA BETWEEN MILE MARKERS 212 AND
254.