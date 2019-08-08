...POTENTIAL FOR FLASH FLOODING CONTINUES TONIGHT THROUGH FRIDAY
MORNING...
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF EAST CENTRAL OKLAHOMA
AND NORTHEAST OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN
EAST CENTRAL OKLAHOMA...MUSKOGEE. IN NORTHEAST OKLAHOMA...
CREEK...OKMULGEE...OSAGE...PAWNEE...TULSA AND WAGONER.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* 1 TO 3 INCHES OF RAINFALL WILL BE POSSIBLE ACROSS PORTIONS OF
NORTHEAST OKLAHOMA TONIGHT AND INTO FRIDAY MORNING WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS AROUND 4 TO 5 INCHES POSSIBLE. THESE
RAINFALL AMOUNTS WILL RAISE THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ARE IN THE WATCH AREA, KEEP INFORMED, AND BE READY FOR
QUICK ACTION IF FLASH FLOODING IS OBSERVED OR IF A WARNING IS
ISSUED.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE
THE DANGERS OF FLASH FLOODS. MOTORISTS SHOULD NEVER DRIVE THROUGH
WATER OF UNKNOWN DEPTH. TAKE A DIFFERENT ROUTE TO REACH YOUR
DESTINATION OR WAIT UNTIL THE WATER RECEDES.
&&