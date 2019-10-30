...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO
10 AM CDT THURSDAY...
* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES IN THE MID 20S TO NEAR 30
DEGREES WIL OCCUR.
* WHERE...MUCH OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST OKLAHOMA
AND NORTHWEST ARKANSAS.
* WHEN...FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT THURSDAY.
* IMPACTS...THESE CONDITIONS WILL KILL PLANTS AND OTHER TENDER
VEGETATION THAT ARE LEFT OUTDOORS OR UNPROTECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PRECAUTIONS SHOULD ALSO BE TAKEN TO PROTECT SMALL PLANTS AND
TENDER VEGETATION.
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