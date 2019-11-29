...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM TO 6 PM CST SATURDAY...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 20 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH
EXPECTED.
* WHERE...OSAGE, WASHINGTON OK, NOWATA, CRAIG, PAWNEE, TULSA,
ROGERS, CREEK AND OKFUSKEE COUNTIES.
* WHEN...FROM 11 AM TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD EXERCISE CAUTION WHILE DRIVING. BE ALERT TO
SUDDEN GUSTS OF WIND WHICH MAY CAUSE YOU TO LOSE CONTROL OF YOUR
VEHICLE. EXTRA ATTENTION SHOULD BE GIVEN TO CROSS WINDS AND ON
BRIDGES AND OVERPASSES.
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