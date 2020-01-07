...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH
WEDNESDAY EVENING FOR VERY DRY AND WINDY CONDITIONS FOR PORTIONS OF
NORTHEAST OKLAHOMA...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A FIRE WEATHER
WATCH, WHICH IS IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH
WEDNESDAY EVENING.
* AFFECTED AREA...IN OKLAHOMA, OSAGE, WASHINGTON, NOWATA,
PAWNEE, TULSA, ROGERS, AND CREEK COUNTIES.
* WIND...SOUTH 20 TO 30 MPH WITH GUSTS TO 35 MPH.
* HUMIDITY...20 TO 30 PERCENT.
* TEMPERATURE...LOW TO MID 60S.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS DISCOURAGED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT NEAR CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE FORECAST TO OCCUR. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE
RED FLAG WARNINGS.
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