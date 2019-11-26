...WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST TONIGHT...
...HIGH WIND WARNING IS CANCELLED...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 25 TO 30 MPH WITH GUSTS OF 40 TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHEAST OKLAHOMA.
* WHEN...UNTIL MIDNIGHT CST TONIGHT.
* IMPACTS...WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD EXERCISE CAUTION WHILE DRIVING. BE ALERT TO
SUDDEN GUSTS OF WIND WHICH MAY CAUSE YOU TO LOSE CONTROL OF YOUR
VEHICLE. EXTRA ATTENTION SHOULD BE GIVEN TO CROSS WINDS AND ON
BRIDGES AND OVERPASSES.
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