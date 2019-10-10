...FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY
MORNING...
* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 32 POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA AND NORTHWEST ARKANSAS.
* WHEN...FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY MORNING.
* IMPACTS...THESE CONDITIONS COULD KILL PLANTS AND AND OTHER
TENDER VEGETATION THAT ARE LEFT OUTDOORS OR UNPROTECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PRECAUTIONS SHOULD BE TAKEN TO PROTECT SMALL PLANTS AND TENDER
VEGETATION.
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