Top theatrical releases for July 26-28.

(All are in millions of dollars.)

1. “The Lion King”$76.6

2. “Once Upon a Time ...

In Hollywood”$41.1

3. “Spider-Man: Far

From Home”$12.4

4. “Toy Story 4”$10.4

5. “Crawl”$4.1

6. “Yesterday”$3.1

7. “Aladdin”$3.0

8. “Stuber”$1.8

9. “Annabelle Comes

Home”$1.6

10. “The Farewell”$1.5

Michael Smith

918-581-8479

michael.smith@tulsaworld.com

Twitter: @michaelsmithTW

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Scene Writer

Michael writes movie reviews and features, interviews Oklahoma performers and covers entertainment events for the Scene and Weekend sections of the Tulsa World. Phone: 918-581-8479