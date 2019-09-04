Avion Aero

Sho Kassam, left, and Justin Covalt, are owners of Avion Aero Holdings LLC. Courtesy

OKLAHOMA CITY — Avion Aero Holdings LLC recently signed a long-term lease for the use of a 30,000 square-foot hangar at Wiley Post Airport in Oklahoma City and is now open for business.

The new cost for doing business in Tulsa.

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Avion Aero is the state’s only Astra, Beechcraft, Cessna, Cirrus, Diamond and Piper aircraft specialized maintenance facility.

It offers everything from oil and filter changes to annual inspections to scheduled and unscheduled aircraft maintenance. Its turbine aircraft specialties include the Cessna Citation (510, 525, 560, 680 and 750 series) and the Beechcraft King Air (90, 200 and 300 series).

The owners, Sho Kassam and Justin Covalt, said the central Oklahoma location should save local aircraft owners time and money when they need services.

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Michael Dekker

918-581-8469

michael.dekker@tulsaworld.com

Twitter: @michaeldekkerTW

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