A Bixby apartment complex has been sold.

The new cost for doing business in Tulsa.

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Timberland Partners V, LLP has purchased Encore on Memorial, 7860 E. 126th St. S., for $25.588 million, according to Tulsa County land records.

Timberland Partners V, LLP is a Minnesota limited liability partnership.

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