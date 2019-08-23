...FLASH FLOODING REMAINS POSSIBLE TONIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT FRIDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHWEST ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE
FOLLOWING COUNTIES...IN NORTHWEST ARKANSAS...BENTON...
CARROLL...MADISON AND WASHINGTON AR. IN OKLAHOMA...ADAIR...
CHEROKEE...CRAIG...CREEK...DELAWARE...MAYES...MCINTOSH...
MUSKOGEE...NOWATA...OKFUSKEE...OKMULGEE...OSAGE...OTTAWA...
PAWNEE...ROGERS...SEQUOYAH...TULSA...WAGONER AND WASHINGTON
OK.
* UNTIL 7 AM CDT FRIDAY
* LOCALLY HEAVY RAINFALL IS EXPECTED TO DEVELOP THROUGH THE
AFTERNOON AND INTO TONIGHT ACROSS PARTS OF NORTHEAST OKLAHOMA
AND INTO NORTHWEST ARKANSAS. MOST LOCATIONS WILL SEE AT MOST 1
TO 2 INCHES OF RAINFALL, BUT ISOLATED SPOTS COULD SEE AS MUCH
AS 3 TO 4 INCHES. THESE RAINFALL AMOUNTS COULD LEAD TO FLASH
FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE
THE DANGERS OF FLASH FLOODS. IF FLASH FLOODING IS OBSERVED, ACT
QUICKLY. DO NOT STAY IN AREAS SUBJECT TO FLOODING WHEN WATER BEGINS
TO RISE. MOTORISTS SHOULD NOT DRIVE THROUGH WATER OF UNKNOWN DEPTH.
TAKE A DIFFERENT ROUTE TO REACH YOUR DESTINATION OR WAIT UNTIL
THE WATER RECEDES.
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