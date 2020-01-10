The last day for CherryBerry in Owasso will be Jan. 26, according to the shop's Facebook page.

The new cost for doing business in Tulsa.

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The company, which has been in business 10 years at 9046 N. 121st E. Ave., said it is closing because of a leasing issue. Gift cards will be redeemable at that location until Jan. 26 and then afterward at the Broken Arrow venue, 4605 W. Kenosha St.

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