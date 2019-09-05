Frontier Airlines

The ground crew prepares to unload a Frontier Airlines jet in June 2018 at Tulsa International Airport. STEPHEN PINGRY/Tulsa World file

 STEPHEN PINGRY

Budget carrier Frontier Airlines will suspend service from Tulsa International Airport in November, an airport spokesman said.

The new cost for doing business in Tulsa.

For those who care about business and this community, we have a deal for you. Start a digital subscription for only $0.99. Sign up now at tulsaworld.com/subscribe.

Frontier flights scheduled through Nov. 11 are expected to return at an undetermined date in the spring, spokesman Andrew Pierini said.

Currently, Frontier has nonstop flights to Denver and Orlando, Fla., he said.

Since returning to the Tulsa market in 2017, the airline also has ventured into a number of other markets, including San Diego, San Jose, California, San Antonio and Washington, D.C.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags