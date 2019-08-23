Osage County (copy)

Turbines dot the landscape on a 150 megawatt wind farm west of Pawhuska in 2016. Tulsa World file

 JAMES GIBBARD

A report issued this week that tracks the growth of renewable energy during the past decade gives Oklahoma breezy marks in one area it tracked.

The new cost for doing business in Tulsa.

For those who care about business and this community, we have a deal for you. Start a digital subscription for only $0.99. Sign up now at tulsaworld.com/subscribe.

According to the report, Renewables on the Rise 2019 — A Decade of Progress Toward a Clean Energy Future, growth in the amount of wind-generated energy in Oklahoma during that time was outpaced only by the growth of that resource in Texas.

Oklahoma also was recognized as being among the top 20 states when it comes to energy efficiency improvements during that time.

Read the full story online at Oklahoman.com. A subscription may be required.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags