Job fair (copy)

Oklahoma’s seasonally adjusted unemployment rate stood at 3.4% in December. Tulsa World file

 Cory Young

State unemployment remained stable in December, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported.

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Oklahoma’s seasonally adjusted unemployment rate stood at 3.4% in December.

Tulsa's unemployment rate for December was 3.2%, Oklahoma City's 2.8%

The national unemployment rate was 3.5%.

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Rhett Morgan

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