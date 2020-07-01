Watch Now: New Tesla in Tulsa promo video released starring famous Oklahoma voice

Weather Alert

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...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 8 PM
CDT THURSDAY...

* WHAT...FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING TODAY, DANGEROUSLY HOT
CONDITIONS WITH HEAT INDEX VALUES 109 TO 112 DEGREES. FOR THE
HEAT ADVISORY THURSDAY, HEAT INDEX VALUES OF 105 TO 110
EXPECTED.

* WHERE...OSAGE, WASHINGTON OK, PAWNEE, TULSA, CREEK, OKFUSKEE
AND OKMULGEE COUNTIES.

* WHEN...FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING, UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING. FOR THE HEAT ADVISORY, FROM 7 PM THIS EVENING TO 8 PM
CDT THURSDAY.

* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL
AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911.

&&

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...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 8 PM
CDT THURSDAY...

* WHAT...FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING TODAY, DANGEROUSLY HOT
CONDITIONS WITH HEAT INDEX VALUES 109 TO 112 DEGREES. FOR THE
HEAT ADVISORY THURSDAY, HEAT INDEX VALUES OF 105 TO 110
EXPECTED.

* WHERE...OSAGE, WASHINGTON OK, PAWNEE, TULSA, CREEK, OKFUSKEE
AND OKMULGEE COUNTIES.

* WHEN...FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING, UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING. FOR THE HEAT ADVISORY, FROM 7 PM THIS EVENING TO 8 PM
CDT THURSDAY.

* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL
AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911.

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Watch Now: New Tesla in Tulsa promo video released starring famous Oklahoma voice

  • 1 min to read

In another push to lure Tesla to Tulsa, the Route 66 Alliance is sharing this video of local historian and author Michael Wallis, who voiced the Sheriff in Pixar's movie "Cars." He tells how Tulsa's history is entwined with Route 66, and why Tesla coming to Tulsa is the next chapter in our story.

Read the latest Tulsa World coverage of the campaign to land the car maker

'We really want Tesla bad:' Tulsa chamber president explains city's desire for Telsa in "Let's Talk" town hall

Don't let the silence fool you. Tulsa still in the running for Tesla factory, state official says

Michael Overall: It will take more than luck for Tulsa to become the next Austin

No reason to believe Austin has advantage over Tulsa in attracting Tesla, Oklahoma commerce secretary says

Tulsa vs. Austin to get Tesla: A look at the stats

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