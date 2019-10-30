...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT
THURSDAY...
* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES IN THE MID 20S ALONG THE KANSAS
BORDER TO THE MID 20S TO AROUND 30 DEGREES FOR THE REST OF
EASTERN OKLAHOMA AND ALSO FAR NORTHWEST ARKANSAS.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA AND NORTHWEST ARKANSAS.
* WHEN...FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT THURSDAY.
* IMPACTS...THESE CONDITIONS WILL KILL PLANTS AND OTHER TENDER
VEGETATION THAT ARE LEFT OUTDOORS OR UNPROTECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
OUTDOOR WATER PIPES SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO RUN
IN A SLOW STEADY STREAM. PRECAUTIONS SHOULD ALSO BE TAKEN TO
PROTECT SMALL PLANTS AND TENDER VEGETATION.
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