...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 9 PM CDT THIS EVENING THROUGH
THURSDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF NORTHWEST ARKANSAS AND
OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN NORTHWEST
ARKANSAS...BENTON...CARROLL...MADISON AND WASHINGTON AR. IN
OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CRAIG...DELAWARE...MAYES...
NOWATA...OSAGE...OTTAWA...PAWNEE...ROGERS...TULSA...WAGONER
AND WASHINGTON OK.
* FROM 9 PM CDT THIS EVENING THROUGH THURSDAY MORNING
* SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL BECOME WIDESPREAD ACROSS
NORTHEAST OKLAHOMA AND NORTHWEST ARKANSAS LATE THIS EVENING
AND CONTINUE THROUGH THE OVERNIGHT HOURS. 1 TO 2 INCHES OF
RAIN WILL BE COMMON ACROSS THE WATCH AREA WITH LOCAL AMOUNTS
AROUND 4 INCHES POSSIBLE. THIS WILL LIKELY LEAD TO FLOODING
OF LOW LYING AREAS.
* REMEMBER, MOST FLOOD RELATED DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES AND
FLOODING IS THE LEADING CAUSE OF WEATHER RELATED DEATHS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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