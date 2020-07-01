Washburn University

Washburn University, located in Topeka, Kansas. Courtesy of WU

Washburn University has announced its spring 2020 Dean’s List honorees.

Ashton Friend, of Collinsville, was named to the prestigious list at the Topeka, Kansas-based school for the spring 2020 semester. He was among nearly 900 students to be recognized.

“Congratulations to all of these students,” a spokesperson of the school said. “Washburn University is proud of their hard work and commitment to their education.”

To qualify for the Dean’s List, a student must be enrolled in 12 hours of graded credits and earn a semester GPA of 3.4 to 3.99.

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