Ohio Christian University

Ohio Christian University, located in Circleville, Ohio.

Courtesy photo

Lydia Volz of Collinsville graduated from Ohio Christian University.

Volz received a degree in an Associate of Arts in Interdisciplinary Studies from the Circleville, Ohio-based school.

Ohio Christian University is a Christ-centered, liberal arts institution that integrates faith and learning, equipping students academically and spiritually for a variety of real-world careers.

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