...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT WEDNESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A HEAT ADVISORY,
WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT WEDNESDAY.
* TEMPERATURE...LOW TO MID 90S THIS AFTERNOON AND AGAIN WEDNESDAY
AFTERNOON.
* HEAT INDEX...HEAT INDEX VALUES IN THE 105 TO 109 DEGREE RANGE
WILL CONTINUE THROUGH LATE THIS AFTERNOON. HEAT INDEX VALUES
WEDNESDAY AFTERNOON ARE FORECAST TO CLIMB BACK INTO THE 105 TO
NEAR 110 DEGREE RANGE.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. DRINK
PLENTY OF FLUIDS, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES
AND NEIGHBORS.
NEVER LEAVE ANYONE IN A CLOSED, PARKED VEHICLE, TEMPERATURES
INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY, RESULTING IN HEAT
STROKE AND DEATH. PETS CAN ALSO SUCCUMB TO THE AFFECTS OF
EXCESSIVE HEAT. ENSURE PETS HAVE ADEQUATE DRINKING WATER AND A
SHADY PLACE TO REST.
WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING
OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND
HEAT STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL
AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911.
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