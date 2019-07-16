owasso police

Below is a list of Owasso arrests out of Tulsa County for Monday, July 15:

Melanie Jo Tyree, 37, of Tulsa. Booked by Owasso PD. DUI-1st.

Jennifer Christine Mills, 34, of Broken Arrow. Booked by Owasso PD. Larceny/petit AFCF.

Dustin Michael Justice, 26, of Tulsa. Booked by Owasso PD. Larceny from retailer (LMFR).