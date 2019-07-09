owasso police

Below is a list of Owasso and Collinsville arrests out of Tulsa County for Monday, July 8:

Justin Russell, 22, of Owasso. Poss CD sched 1 11-1st, poss MJ-2nd.

Kayla Marie Miller, 22, of Collinsville. Booked by Owasso PD. DUI-1st, poss CD sched 1 11-1st.

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