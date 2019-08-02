owasso police

Below is a list of Owasso and Collinsville arrests out of Tulsa County for Thursday, Aug. 1:

Haley Lynn Zoglmann, 29, of Owasso. Poss CD sched I II AFCF, DUI drugs-1st, defective lights other than headlights.

Patrick David Hedges, 52, of Collinsville. Indirect contempt of court, purge fee review hrng.