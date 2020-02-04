cameron university

Cameron University, located in Lawton, Oklahoma. Courtesy photo

Cameron University has announced the President’s and Dean’s honor lists for the fall 2019 semester.

Lindsay Orourke of Owasso and Cheryl West of Collinsville made the President’s Honor Roll.

To make the President’s Honor Roll, undergraduate students must be enrolled full-time (carrying at least 12 hours of classes) and maintain a straight A average (4.0). The Dean’s Honor Roll requires a B average (3.00-3.99).

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