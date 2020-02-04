...WINTER STORM LIKELY WEDNESDAY...
.MODERATE TO HEAVY SLEET AND SNOW IS FORECAST TO AFFECT THE
REGION BEGINNING LATE TONIGHT AND CONTINUING THROUGH WEDNESDAY
EVENING ACROSS MUCH OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST OKLAHOMA AS A
STRONG LOW PRESSURE SYSTEM MOVES ACROSS THE REGION.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM WEDNESDAY TO
MIDNIGHT CST WEDNESDAY NIGHT...
* WHAT...MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY SNOW WILL LIKELY SPREAD
INTO NORTHEAST OKLAHOMA LATE TONIGHT INTO WEDNESDAY MORNING.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 6 INCHES WITH LOCALLY 8 INCHES
POSSIBLE THROUGH WEDNESDAY EVENING WITH THE HIGHEST AMOUNTS
CURRENTLY FORECAST ALONG THE INTERSTATE 44 CORRIDOR.
PRECIPITATION MAY BEGIN AS A PERIOD OF SLEET BEFORE A CHANGEOVER
TO ALL SNOW WEDNESDAY MORNING.
* WHERE...NORTHEAST AND EAST CENTRAL OKLAHOMA.
* WHEN...FROM 3 AM WEDNESDAY TO MIDNIGHT CST WEDNESDAY NIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE,
ESPECIALLY WHERE THE HEAVIEST SNOW BANDS DEVELOP. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT BOTH THE MORNING AND EVENING COMMUTE.
ROAD CONDITIONS WILL DETERIORATE CONSIDERABLY THROUGH THE DAY
WEDNESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO
OKROADS.ORG.
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