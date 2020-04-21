12:36 a.m. – 10900 blk. E. 113 Pl. N. Welfare check all. 911 hang up. Handled.
12:58 a.m. – 500 blk. S. Main St. Owasso Skate Park. Check on suspicious vehicle. Officer initiated. Handled.
9:53 a.m. – 12200 blk. E. 86 St. N. Neighbors in Need. Vandal in progress. Vandalism of property at business. Report info taken.
10:48 a.m. – 9700 blk. E. 110 St. N. Check on suspicious hazard other. Spill in garage at residential. Handled.
3:56 p.m. – 11600 blk. US 169. Accident no injury. Report info taken.
4:48 p.m. – 12900 blk. E. 96 St. N. Sam’s Club. Shoplifting in progress. Male shoplifting at business. Arrest.
5:05 p.m. – 11600 blk. E. 80 St. N. Check on suspicious vehicle. Male drinking in a vehicle. Report info taken.
5:44 p.m. – 12100 blk. E. 96 St. N. Walmart Supercenter. Check on suspicious vehicle. Suspicious vehicle in parking lot. Handled.
5:57 p.m. – 400 blk. S. Main St. Welfare check all. 911 hang up. Handled.