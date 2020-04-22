12:09 a.m. – 100 blk. N. Main St. Domestic report physical. JUV female arguing. Handled.
12:22 a.m. – 12300 blk. E. 96 St. N. Chili’s. Check on suspicious vehicle. Officer initiated. Handled.
4:05 a.m. – 9300 blk. N. 129 E. Ave. Owasso First Assembly of God. Check on suspicious person. Officer initiated. Handled.
5:27 a.m. – 9000 blk. N. 121 E. Ave. AT&T Mobility. Check on suspicious vehicle. Officer initiated. Handled.
1:24 p.m. – 8900 blk. N 123 E. Ave. Welfare check. Check on female at residence. Handled.
3:21 p.m. – 7500 blk. N. 124 E. Ave. Welfare check. 911 hang up. Handled.
3:45 p.m. – 100 blk. N. Main St. Owasso Police Dept. Accident hit and run property. Report info taken.
4:36 p.m. – 12100 blk. E. 96 St. N. Walmart Supercenter. Welfare check. Child left in vehicle. Unable to locate.
6:45 p.m. – 10600 blk. US 169. Accident no injury. Handled.
9:04 p.m. – 8700 blk. N. Owasso Expy. Assault in progress. Black male assaulted employee at business. Handled.