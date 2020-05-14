12:50 a.m. – 300 blk. E. 2 Ave. Kum & Go. Check on suspicious person. White male in blue car acting strangely. Arrest.
5:00 a.m. – 8900 blk. N. 152 E. Ave. Welfare check. Check on 911 hang-up call. Handled.
5:25 a.m. – 7100 blk. N. Owasso Expy. Traffic pursuit. Officer initiated. Arrest.
5:45 a.m. – 10700 blk. E. 121 St. N. Juvenile child abuse. Child walking unsupervised. Handled.
6:11 a.m. – 10700 blk. E. 121 Pl. N. Check on suspicious open door. Officer initiated. Handled.
11:11 a.m. – 300 blk. E. 16 St. Welfare check. Check on 911 hang-up call at residence. Handled.
12:28 p.m. – 9900 blk. N. 120 E. Ave. Harass threats. Female threatening female. Handled.
1:51 p.m. – 12300 blk. E. 87 St. N. Trespass report. Male trespassing at residence. Handled.
4:03 p.m. – 7400 blk. N. 122 E. Ave. Welfare check. Check on 911 hang-up call. Handled.
5:03 p.m. – 400 blk. N. Dogwood St. Harass threats. Threats by phone. Report info taken.
5:44 p.m. – 9000 blk. N. 121 E. Ave. Hobby Lobby. Disturbance fight in progress. Group fighting in parking lot of business. Report info taken.
6:58 p.m. – 10100 blk. Larkin Bailey Blvd. Bailey Ranch Golf Club. Check on suspicious person. Officer initiated. Handled.
9:11 p.m. – 7300 blk. N. 177 E. Ave. Stone Canyon Elementary. Check on suspicious vehicle. Officer initiated. Handled.
10:04 p.m. – 12100 blk. E. 96 St. N. Check on suspicious vehicle. Vehicle being driven away from business. Handled.