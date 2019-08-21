Owasso Football

Ram fans of all ages are geared up for the season. MIKE SIMONS/Tulsa World

 MIKE SIMONS

The Owasso Athletic Department announced Wednesday it will host a second online sale for official Owasso Ram Gear.

The promotion runs through Thursday, Aug. 29.

The online sale can be accessed at the link: bsnteamsports.com/shop/SvuCgTgDcA.