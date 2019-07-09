Sherman College of Chiropractic

Sherman College of Chiropractic, located in Boiling Springs, South Carolina. Courtesy photo

Caleb Kirk of Owasso is celebrating a lofty achievement.

Kirk was named to Sherman College of Chiropractic's President's List for the spring 2019 academic quarter.

President's List students are required to attain a GPA of 4.0 for the quarter.

Kirk was named to both the fall and winter 2018 President’s lists as well.

Sherman College of Chiropractic is an 80-acre campus located in Boiling Springs, South Carolina.

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