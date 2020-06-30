cloud county community college

Cloud County Community College. Courtesy of photo

Two Owasso students graduated from Cloud County Community College.

Both Kara Chisolm and Megan Olson earned Associate of Arts degrees from the Concordia, Kansas-based school.

Students completing the degree requirements were presented with degrees following the spring 2020 semester. Due to the COVID-19 pandemic, the commencement ceremony did not take place.

Cloud County Community College is one of 26 public two-year community and technical colleges in Kansas and is coordinated by the Kansas Board of Regents.

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