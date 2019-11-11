CPHS Football Seniors

Justin Roe

Jacob Snodgrass

Thomas Naughle

Cody Ross

Braden Foster

Jarret Haley

Aaron King

Nathan Tavaglione

Riley Magee

James McCrary

Ethan Sartin

Isaiah Jordan

Josh Fincannon

Nicolas Hancock

CPHS Softball Seniors

Makenna Skaggs

Rachel Jones

Jordan Pearson

Felicity Horn

Sabrina Usher

Mackenzie Bechtold

CPHS Volleyball Seniors

Vanessa Wyrick

McKenzie Harris

Cloe Campfield

Madison Burris

Gillian Wicker

Devree Youngblood

Raylynn Mong

CPHS Cheer Seniors

Natalie Anderson

Kynsee Champ

Raegan Foster

Sloan Goggin

Emily Schlehuber

Taylor Spencer

Coleman Wright

Kirk McCracken 918-581-8315

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