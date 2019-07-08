A man was hospitalized after he crashed his motorcycle during a pursuit that ended in Sand Springs this week.

Osage County Sheriff’s Office investigator Bill Gee said deputies tried to stop the motorcycle for a traffic violation around 11:30 p.m. July 4, but the driver refused to stop and continued to Katy Street in Sand Springs.

Gee said the man had a passenger, but the passenger got off the motorcycle at one point, the man hit a curb, crashed and was taken to a Tulsa hospital for treatment.

He said the man’s condition is unknown, but he remains hospitalized as of Monday morning.

Rachel Snyder 918-581-8315

rachel.snyder@sandspringsleader.com

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