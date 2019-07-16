A Sand Springs man was among the federal grand jury indictments announced by U.S. Attorney Trent Shores of the Northern District of Oklahoma for July.

Thomas Williams, 40, was charged on complaints of knowingly attempting to persuade a minor to engage in sexual activity, knowingly receiving child pornography and possession of child pornography, according to a report.

The Tulsa Police Department and FBI are the investigative agencies on the case, a report states.

Rachel Snyder 918-581-8315

rachel.snyder@sandspringsleader.com

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