...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING...
...EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT
WEDNESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED AN EXCESSIVE
HEAT WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT
WEDNESDAY.
* TEMPERATURE...HIGH TEMPERATURES IN THE MID TO UPPER 90S.
* HEAT INDEX...MAXIMUM HEAT INDEX VALUES NEAR 110 TO 112 DEGREES.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
NEVER LEAVE ANYONE IN A CLOSED, PARKED VEHICLE, TEMPERATURES
INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY, RESULTING IN HEAT
STROKE AND DEATH.
PETS CAN ALSO SUCCUMB TO THE EFFECTS OF EXCESSIVE HEAT. ENSURE
PETS HAVE ADEQUATE DRINKING WATER AND A SHADY PLACE TO REST.
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