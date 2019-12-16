...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...AREAS OF VERY LIGHT SNOW, MIXED WITH FREEZING DRIZZLE
WILL CONTINUE MOVING THROUGH PORTIONS OF EASTERN OKLAHOMA THIS
AFTERNOON. SNOW ACCUMULATIONS WILL LIKELY REMAIN LIGHT WITH MOST
LOCATIONS RECEIVING JUST A DUSTING NEAR THE OKLAHOMA, KANSAS
BORDER. A LIGHT GLAZE IS EXPECTED ON ELEVATED SURFACES DUE TO
THE FREEZING DRIZZLE. UNTREATED BRIDGES WILL LIKELY BE SLICK,
INCLUDING A FEW ROADWAYS AS TEMPERATURES FALL INTO THE UPPER
20S. THE WINTRY PRECIPITATION IS EXPECTED TO SHIFT EAST OF THE
REGION BY EARLY EVENING.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA.
* WHEN...THROUGH 6 PM CST MONDAY.
* IMPACTS...PLAN ON THE POTENTIAL FOR SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO
OKROADS.ORG.
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