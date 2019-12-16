BOYS BASKETBALL

Josh Minney

Minney, a senior scored 12 points in a win over the Wichita Defenders in the Memorial Tournament.

GIRLS BASKETBALL

Madison Burris

Burris, a senior led the Sandites in a 48-46 win over Ada in the Bishop Kelley Tournament.

WRESTLING

Brendon Wiseley

Wisely, a 113-pounder got a technical-fall win in a 55-11 victory over Owasso.

Kirk McCracken 918-581-8315

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