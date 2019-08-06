A Sand Springs student was named to the honor list for the spring 2019 semester at Missouri University of Science and Technology.

Kayla Foster, a chemical engineering senior, was named to the spring 2019 honor list.

Students must have carried a minimum of 12 hours and had grade point averages of 3.2 or above out of a possible 4.0 to be included on the honor list.

Rachel Snyder 918-581-8315

rachel.snyder@sandspringsleader.com