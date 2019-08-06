...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT
WEDNESDAY...
* TEMPERATURE...HIGH TEMPERATURES IN THE MID TO UPPER 90S ARE
EXPECTED WEDNESDAY AFTERNOON.
* HEAT INDEX...MAXIMUM HEAT INDEX VALUES 105 TO 110 DEGREES.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING
OUTDOOR WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION
RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR
CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED
TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL
911.
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