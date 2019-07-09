911 dispatcher

Computer screens surround an emergency dispatcher at the 911 Center in Tulsa. MATT BARNARD/Tulsa World file

 Matt Barnard

Sand Springs Police reported their 911 service and non-emergency lines were down the morning of July 9 because of a fire at AT&T offices in Tulsa. They were restored by 1 p.m. 

The police department set up a temporary phone line to reach Sand Springs Police/Fire and EMSA services and stationed police and firefighters at various locations around town for those who needed help. 

The police department's non-emergency number is 918-245-8777. 

Rachel Snyder 918-581-8315

rachel.snyder@sandspringsleader.com

Tags