2019-08-21 ssl--silveralert

Finney

Sand Springs Police report a 90-year-old man who was reported missing August 17 arrived safely in Sand Springs later that night.

Lance Finney was last seen before he arrived in a 2012 Ford Edge just before 8 p.m. August 17 on the I-44 turnpike near Luther, according to an incident report. 

Finney fell and hit his head Friday and was thought to be heading to Sand Springs, a report states.

Rachel Snyder 918-581-8315

rachel.snyder@sandspringsleader.com

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