2019-07-24 ssl--parkvandalism

Sand Springs Police were reportedly able to identify a couple suspected of vandalizing a playground at Page Park. 

 Courtesy photo

Sand Springs Police reportedly identified two people suspected of vandalizing a playground at Page Park recently.

Sand Springs Police Capt. Todd Enzbrenner said the pair likely vandalized the park in the 100 block of W. 11th Street the evening of July 15.

Enzbrenner said they were able to get footage of the couple, share it on social media and identify them quickly.

Enzbrenner said one person involved was cited in relation to the incident and the other has yet to talk with police.

Rachel Snyder 918-581-8315

rachel.snyder@sandspringsleader.com

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