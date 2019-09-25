2019-10-02 ssl--walmartincident

Police released footage of a suspect accused of using a stolen credit card to get a TV and clothes from Walmart. 

 Courtesy photo

Sand Springs Police are looking for a suspect who allegedly used a stolen credit card to buy a TV and clothes from Walmart this week.

Sand Springs Police Capt. Todd Enzbrenner said the suspect used the card to get a TV and clothes for just under $500 from the store in the 200 block of State Highway 97 September 11.

Those with any information about the incident are asked to contact Detective Eric Kimura at 918-246-2500 ext. 2539 or enkimur@sandspringsok.org.

Rachel Snyder 918-581-8315

rachel.snyder@sandspringsleader.com