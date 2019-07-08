Sand Springs Police were involved in a manhunt with other law enforcement agencies for a suspect involved in stealing a Timmons Oil truck July 8.

Sand Springs Police Capt. Todd Enzbrenner said they found they were able to track the truck using GPS to the area of a storage unit the 1500 block of S. 129th W. Avenue around 1 p.m. July 8.

Enzbrenner said they tracked the suspect toward the Arkansas River near the sand plant and, while they were able to recover the truck, they lost track of the suspect.

Those with any information about the incident can contact the Sand Springs Police Department at 918-245-8777.

Rachel Snyder 918-581-8315

rachel.snyder@sandspringsleader.com

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