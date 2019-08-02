Stocking up for school can be eco-friendly AND economical

This Jphoto shows a display of scented markers and crayons in a Walmart in Pittsburgh in 2018. Environmentally friendly school supplies often carry big prices, but if you expand your idea of what counts as “green,” you’ll open other ways to save. Gene J. Puskar/AP

 Gene J. Puskar

The Salvation Army is collecting school supplies at Tulsa-area Walmart locations, including the one in Sand Springs.

There will be “Stuff the Bus” collection bins near the front doors of 18 Walmart locations, including the one at 220 State Highway 97 from 8:30 a.m. to 6:30 p.m. August 3 in conjunction with Tax Free weekend.

Each store’s collection site will also reportedly have a list of suggested supplies to donate.

Those who aren’t out shopping this weekend can still support the “Stuff the Bus” campaign by buying school supplies online through the Salvation Army’s online registry.

Rachel Snyder 918-581-8315

rachel.snyder@sandspringsleader.com

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