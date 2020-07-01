...EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 8 PM CDT
THURSDAY...
* WHAT...FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING TODAY, DANGEROUSLY HOT
CONDITIONS WITH HEAT INDEX VALUES 109 TO 112 DEGREES. FOR THE
HEAT ADVISORY THURSDAY, HEAT INDEX VALUES OF 105 TO 110
EXPECTED.
* WHERE...OSAGE, WASHINGTON OK, PAWNEE, TULSA, CREEK, OKFUSKEE
AND OKMULGEE COUNTIES.
* WHEN...FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING, UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING. FOR THE HEAT ADVISORY, FROM 7 PM THIS EVENING TO 8 PM
CDT THURSDAY.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT
ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL
AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911.
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