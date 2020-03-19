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Weather Alert
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...SOUTHWEST WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH EXPECTED. * WHERE...OSAGE, WASHINGTON, NOWATA, PAWNEE, TULSA AND ROGERS COUNTIES. * WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING. * IMPACTS...WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD EXERCISE CAUTION WHILE DRIVING. BE ALERT TO SUDDEN GUSTS OF WIND WHICH MAY CAUSE YOU TO LOSE CONTROL OF YOUR VEHICLE. EXTRA ATTENTION SHOULD BE GIVEN TO CROSS WINDS AND ON BRIDGES AND OVERPASSES. &&
Weather Alert
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA... BIRD CREEK NEAR SPERRY AFFECTING OSAGE AND TULSA COUNTIES. CANEY RIVER NEAR RAMONA AFFECTING WASHINGTON COUNTY. ...FORECAST FLOODING CHANGED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA... CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE AFFECTING ROGERS AND TULSA COUNTIES. THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR THE BIRD CREEK NEAR SPERRY * UNTIL FRIDAY MORNING. * AT 7:00 AM THURSDAY, THE STAGE WAS 19.07 FEET. * FLOOD STAGE IS 21.0 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE BIRD CREEK NEAR SPERRY IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE LATE THIS MORNING AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 23.4 FEET BY THIS EVENING. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE FRIDAY BEFORE DAWN. * IMPACT...AT 23.0 FEET, MINOR RURAL FLOODING OCCURS FROM SKIATOOK TO TURLEY. &&
Weather Alert
...A FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR ROGERS... SOUTHEASTERN OSAGE...CREEK...SOUTHEASTERN WASHINGTON...SOUTHEASTERN PAWNEE AND TULSA COUNTIES... AT 1138 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAINFALL ACROSS THE WARNED AREA. 2 TO 3 INCHES OF RAIN HAS FALLEN ACROSS THE WARNED AREA FROM EARLY MORNING STORMS AND A SECOND ROUND OF ONGOING THUNDERSTORM ACTIVITY. THE CURRENT THUNDERSTORMS ARE QUICKLY MOVING TO THE EAST. HOWEVER, FLOODING FROM THESE RAINS WILL LIKELY LINGER FOR MANY HOURS. ONE PARTICULAR AREA HARDEST HIT WAS IN THE COLLINSVILLE AREA, NEAR HORSEPEN CREEK. THIS CREEK IS FLOODING WEST OF THE CANEY RIVER, WHICH IS ALSO FLOODING. SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... TULSA... BROKEN ARROW... SAND SPRINGS... CLAREMORE... OWASSO... SAPULPA... JENKS... GLENPOOL... SKIATOOK... CATOOSA... COLLINSVILLE... VERDIGRIS... MANNFORD... DRUMRIGHT... CHELSEA... SPERRY... KELLYVILLE... OOLOGAH... OILTON... DEPEW... THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 178 AND 235, AND BETWEEN MILE MARKERS 238 AND 260. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. &&
Nature Note: Honeybee on a dandelion
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