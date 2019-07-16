Northern Oklahoma College announced 401 graduates completed requirements for their associate degrees during the spring semester at Northern Oklahoma College, according to Rick Edgington, vice president for enrollment management and registrar.

McKayla Harper, of Skiatook, earned an Associate in Science (AS).

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.