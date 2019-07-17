Kim Watson of Naturally STEAM held a learning session at the Sperry Library on July 15.

STEAM focuses on science, technology, engineering, art and mathematics development in students.

Watson has worked all over the area teaching STEAM, naturalism and conservation and archery. She can be found at facebook.com/naturallySTEAM.

The participants in the library program made catapults and spaghetti towers while learning about the energy that is used to launch objects with slingshots and catapults.

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.