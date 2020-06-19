THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
SOUTHEASTERN OSAGE COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
CENTRAL WASHINGTON COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHERN PAWNEE COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
* UNTIL 330 PM CDT.
* AT 1230 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. 1 TO 3 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN ACROSS THE
ADVISORY AREA THIS MORNING.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
BARTLESVILLE... PAWHUSKA...
PAWNEE... HOMINY...
DEWEY... CLEVELAND...
BARNSDALL... COPAN...
WYNONA... OCHELATA...
OSAGE... HALLETT...
BLACKBURN... TERLTON...
MARAMEC... SKEDEE...
BARTLESVILLE MUNICIPAL AIRPORT... SUNSET LAKE...
OSAGE HILLS STATE PARK... OKESA...
ADDITIONAL RAINFALL OF AROUND ONE INCH IS EXPECTED OVER THE AREA.
THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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