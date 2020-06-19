The Skiatook Chamber of Commerce presented their first 3rd Thursday at Central Park this year on June 18.

The event featured food trucks, local vendors and live music.

The Chamber will continue offering this event every third Thursday through September.

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.