Lake Day

People boating on Lake Skiatook at Tall Chief Cove in Skiatook, OK, May 24, 2018. STEPHEN PINGRY/Tulsa World

 STEPHEN PINGRY

All boat ramps are open.

All swimming beaches are still closed until repairs can be made to the swimming areas and water tested.

Tall Chief campground remains closed until all electrical and roads repairs can be completed.

Minor closures remain in both Bull Creek and Twin Points campgrounds.

Both Cross Timbers and Crystal Bay are open.

Follow me on Twitter @SkiatookJournal.

E-mail lindsey.chastain@skiatookjournal.com

Tags

Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.