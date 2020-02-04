winter storm warning
Lindsey Chastain News Editor

...WINTER STORM LIKELY WEDNESDAY...

.MODERATE TO HEAVY SLEET AND SNOW IS FORECAST TO AFFECT THE

REGION BEGINNING LATE TONIGHT AND CONTINUING THROUGH WEDNESDAY

EVENING ACROSS MUCH OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST OKLAHOMA AS A

STRONG LOW PRESSURE SYSTEM MOVES ACROSS THE REGION.

...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM WEDNESDAY TO

MIDNIGHT CST WEDNESDAY NIGHT...

* WHAT...MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY SNOW WILL LIKELY SPREAD

INTO NORTHEAST OKLAHOMA LATE TONIGHT INTO WEDNESDAY MORNING.

TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 6 INCHES WITH LOCALLY 8 INCHES

POSSIBLE THROUGH WEDNESDAY EVENING WITH THE HIGHEST AMOUNTS

CURRENTLY FORECAST ALONG THE INTERSTATE 44 CORRIDOR.

PRECIPITATION MAY BEGIN AS A PERIOD OF SLEET BEFORE A CHANGEOVER

TO ALL SNOW WEDNESDAY MORNING.

* WHERE...NORTHEAST AND EAST CENTRAL OKLAHOMA.

* WHEN...FROM 3 AM WEDNESDAY TO MIDNIGHT CST WEDNESDAY NIGHT.

* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE,

ESPECIALLY WHERE THE HEAVIEST SNOW BANDS DEVELOP. THE HAZARDOUS

CONDITIONS COULD IMPACT BOTH THE MORNING AND EVENING COMMUTE.

ROAD CONDITIONS WILL DETERIORATE CONSIDERABLY THROUGH THE DAY

WEDNESDAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN

YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.

FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO

OKROADS.ORG.

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.