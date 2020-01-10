Skaitook Basketball POTW

The Skiatook Basketball Players of the Week are (left to right): Coach Mason Phillips, Senior Taylor Hight, Pastor Monte Lovvorn of Family Worship Center of Skiatook, Junior Koby Pirtle and Coach Shane Branscum. Submitted

 Lindsey Chastain News Editor

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.